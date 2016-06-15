عطر "تيراكوتا" Terracotta بإصدار محدود من غيرلان

استمتع تييري واسر، صانع عطور "جيرلان"، Guerlain بتحويل الأريج الأسطوري لبودرة "تيراكوتا" Terracotta إلى عطرٍ صيفيّ. وتمّ ابتكار عطر "تيراكوتا" Terracotta كإصدار محدود للاحتفال بالعيد الثلاثين لبودرة تعزيز الاسمرار.

لكن لم يعتقد تييري واسر أبداً أنّ العميلات سيُغرمنَ به من أوّل رشّة وأنّهنّ سيطالبنَ على الدوام – في الصيف كما في الشتاء – بالحصول على هذا العطر الذي يتميّز بدرجات غنيّة بعطر الشمس تذكّر بشكلٍ لا يقاوم رائحة البشرة المُفعمة بالشمس وبرائحة البحر والعطلات.

السحر المرهف لتناغمٍ يحمل لمسة الشمس

ينطلق العطر المتعدّد الأوجه بدرجات آسرة ومنعشة من ليمون البرغموت تذكّرنا نضارته بكالابريا المتوسّط. ثم تقوم الدرجات الوسطى بإطلاق توافق غنيّ بعطر شجرة الأيلنغ والغاردينيا. ويُعدّ زهر شجرة الأيلنغ المكوّن المفضّل لدى صانع عطور "جيرلان" Guerlain فنجده في العطور الأكثر إرهافاً للدار. وأخيراً، تقوم درجة لذيذة من الفانيليا شبيهة بتوقيع لطيف ومغلّف، باستكمال هذا التوافق الأسمر بفعل الشمس.

عطر "تيراكوتا" Terracotta Le Parfum، ماء التواليت Eau de Toilette، 100 مل