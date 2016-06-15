ما لا تعرفينه عن فوائد الماسكرا في رمضان

إذا كنت تشعرين أن عينيك متعبتان في هذا الشهر الفضيل وتريدين أن تخفي آثار الإرهاق، ننصحك بوضع طبقة خفيفة من الماسكرا، ما يمنح عينيك حجماً أكبر ويجعلهما تبدوان مشرقتين بشكل طبيعي، وكأنك لا تضعين المكياج. اخترنا لك في هذا العدد من مجلة "سيدتي" أفضل 10 ماسكرا يمكنك استخدامها في هذا الشهر.

" اكستريم ماسكرا" Extreme Mascara من "توم فورد" Tom Ford

" ماسكرا سوبرا فوليوم" Mascara Supra Volume من "كلارنس" Clarins

" آي أوبنيغ ماسكرا" Eye Opening Mascara من "بوبي براون" Bobbi Brown

" زاك بوزن"Zac Posen من "ماك" Mac

" سيل دانفير" Cils D’Enfer من "غيرلان" Guerlain

" لو فولوم دو شانيل" Le Volume De Chanel من "شانيل" Chanel

تابعي التفاصيل في العدد 1841 من مجلة "سيدتي" .