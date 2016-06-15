معلومات ينبغى عليك حذفها من حسابك على الفيسبوك

اجمع الخبراء على انه ينبغى عدم نشر أي شيء غير مناسب أو مثير للجدل وأفردوا عشر معلومات يتوجب حذفها من على فيسبوك لتفادي فضول الكثيرين وسرقة هذه الببيانات واستخدامها بطريقه غير صحيحة وهي.

1- تاريخ ميلادك:

تاريخ ميلادك يمكن استخدامه في الحصول على معلومات تهدد أمنك الشخصي أو المالي، حيث قد يساعد ذلك المجرمين في تقصي حسابك المصرفي بسهولة.

2- الأصدقاء:

إذا كان حسابك على فيسبوك يضم عددا كبيرا من الأصدقاء، فعليك حذف من لا تعرفهم منهم للحفاظ على علاقات جيدة بالأصدقاء الحقيقيين، كما لا تدع الآخرين يطلعون على الأخبار والمعلومات الخاصة بك، حيث يؤكد الخبراء على ضرورة ألا يتجاوز عدد الأصدقاء على حسابك الـ150 شخصا.

3- صور أطفالك:

قد يبدو نشر صور أطفالك على حسابك الشخصي على فيسبوك أمرا طبيعيا للغاية،ولكن هناك من يستغل هذة الصور وتداولها عبر مواقع التواصل الأجتماعى المختلفة فضلأ عن حدوذ مشاكل اكثر خطرآ لهولاء الأطفال.

4- رقم الهاتف:

يمكن لرقم هاتفك أن يكون مصدر إزعاج لك، وهذا بسبب انك قد دونت رقم هاتفك فى الاعدادات الخاصة بتطبيق فيسبوك، مما يوثر ذلك بالطبع على راحتك وهدوءك.

5- مدارس أطفالك:

لا تترك على حسابك اي معلومات حول مدارس أطفالك، فذلك يمكن أن يسبب لهم بعض المشاكل ويعرضهم لاعتداءات جنسية أو لفظية من المغرضين، مما يؤثر سلبا عليهم.

6- مديرك:

إن كنت راغبا في الحفاظ على وظيفتك والعمل في جو خال من الشوائب، فلا تدرج مديرك بين أصدقائك على فيسبوك، فعدم اطلاعه على منشوراتك وأفكارك واعتقاداتك يحافظ على الاحترام المتبادل في محيط العمل بينكما.

7- تفاصيل عن خطة عطلتك:

هل تدعو اللصوص لاقتحام منزلك، عندما تعلن عبر صفحتك الخاصة على فيسبوك أنك ذاهب في رحلة أو إجازة لأسبوعين على سبيل المثال، فإن ذلك يشجع اللصوص على سرقة منزلك، حيث تؤكد مصادر الشرطة أن معظم المجرمين اعتمدوا على منشورات الفيسبوك في تحديد ضحاياهم المفترضة.

8- حالتك العاطفية:

أنت تريد الاحتفال بقيام علاقة عاطفية مع شريك جديد، إلا أن الإفصاح عن ذلك على فيسبوك لن يزيدك سعادة، إذا ما شاء القدر إنهاء علاقة قديمة، لأن ذلك سيزيد من شعورك بالألم في حال علم الجميع بانقطاع علاقتك بحبيب الأمس.

9- معلومات تخص بطاقتك الائتمانية:

ظاهرة السرقة الالكترونية أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم، ونشر أي بيانات عن بطاقتك الائتمانية يجعلك عرضة للاحتيال وصيدا سمينا لقراصنة الإنترنيت.