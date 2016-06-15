محمد بن راشد يشهد انتصارات فريق غودولفين في "رويال أسكوت"

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم انتصارات فريق غودولفين في مهرجان "رويال أسكوت" الملكي البريطاني الذي تجرى منافساته على مضمار "أسكوت" الإنجليزي العريق في إنجلترا .

وقد تابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي سباقات اليوم الثاني للمهرجان الملكي البريطاني الذي يعد من أعرق وأشهر سباقات الخيل في العالم.

وشهد اليوم الثاني للمهرجان تنافسا ساخنا ومثيرا في معظم أشواطه وقد تمكنت خيول الامارات من تحقيق الصدارة في ثلاثة أشواط.. فقد انتزعت الفرس " عشرتي " لغودولفين المركز الاول في شوط دوق أوف كامبريدج ستيكس المخصص للمهرات والأفراس لمسافة الميل جروب 2 وذلك بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب الفرنسي اندريه فابر وكان أيضا المركز الثاني من نصيب فريق غودولفين من خلال الفرس "ديفو نشاير" بقيادة الفارس ويليام بويك.

صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تسلم جائزة الفوز من الامير ويليام دوق كامبريدج وسط تصفيق الجمهور على هذا الانجاز الرائع والمشرف لفريق غودولفين.

وتكررت انتصارات الخيول الاماراتية في شوط جيرسي ستيكس الذي يبلغ طوله 1400 متر جروب 3 وشارك فيه 21 خيلا حيث حقق المهر "ريبشيستر" لفريق غودولفين المركز الاول بقيادة الفارس ويليام بويك وبإشراف المدرب ريتشارد فاهي وجاء في المركز الثاني الجواد "ذكريات" لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وبقيادة الفارس بول هاناغان وإشراف المدرب مايكل ستاوت.

وكان الانتصار الثالث لفريق غودولفين عبر المهر بورتاج بقيادة الفارس جيمس دويلي في سباق "رويال هنت كب" لمسافة الميل والذي شهد مشاركة قياسية حيث تنافس خلاله 33 خيلا .

وعقب ختام الشوط تسلمت نيابة عن فريق غودولفين سمو الاميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جائزة الفوز بالمركز الاول.

وتواصل دولة الامارات ريادتها في سباقات الخيول العالمية عبر تحقيقها للمراكز الاولى والمتقدمة في مختلف المنافسات الرياضية الدولية.

حضر فعاليات السباق عدد من الشيوخ والمسؤولين والملاك وجمهور غفير من عشاق سباقات الخيول البريطانية.

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