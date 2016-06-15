أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الكرملين يتجاهل تهنئة «أردوغان»: رسالته لا تستحق الرد

Google+ Print
الكرملين يتجاهل تهنئة «أردوغان»: رسالته لا تستحق الرد الكرملين يتجاهل تهنئة «أردوغان»: رسالته لا تستحق الرد

بوتين وأردوغان – ارشيفية

أعلن ديمترى بيسكوف، المتحدث الرسمى باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئاسة الروسية، لن ترد على تهنئة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، بمناسبة اليوم الوطنى لروسيا.
> وصرح بسكوف: “كالعادة في مثل تلك المناسبات الوطنية، يتم تبادل رسائل بروتوكولية، وهذا متعارف عليه في العلاقات الدولية، ولا تتطلب مثل تلك الرسائل الرد عليها”.

وأضاف أن “الرسالة للأسف الشديد لم تتضمن أي موضوعات أخرى غير التهنئة”، وفق ما نشرته الـ CNN عن وكالة سبوتنيك .
> وأرسل الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، رسالة تهنئة للرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وللشعب الروسى، بمناسبة العيد الوطنى لبلادهم، متمنيًا تطوير العلاقات بين روسيا وتركيا، والارتقاء بها إلى مستوى تستحقه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017