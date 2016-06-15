الكرملين يتجاهل تهنئة «أردوغان»: رسالته لا تستحق الرد

أعلن ديمترى بيسكوف، المتحدث الرسمى باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئاسة الروسية، لن ترد على تهنئة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، بمناسبة اليوم الوطنى لروسيا.

> وصرح بسكوف: “كالعادة في مثل تلك المناسبات الوطنية، يتم تبادل رسائل بروتوكولية، وهذا متعارف عليه في العلاقات الدولية، ولا تتطلب مثل تلك الرسائل الرد عليها”.

وأضاف أن “الرسالة للأسف الشديد لم تتضمن أي موضوعات أخرى غير التهنئة”، وفق ما نشرته الـ CNN عن وكالة سبوتنيك الإخبارية.

> وأرسل الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، رسالة تهنئة للرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وللشعب الروسى، بمناسبة العيد الوطنى لبلادهم، متمنيًا تطوير العلاقات بين روسيا وتركيا، والارتقاء بها إلى مستوى تستحقه.