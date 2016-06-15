رئيس الوزراء يبحث الاجراءات التأمينية للمنافذ الجوية والبحرية والبرية

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بحضور وزراء التنمية المحلية والنقل والطيران والسياحة، وذلك لمتابعة الاجراءات التأمينية التى يتم اتخاذها بمختلف منافذ الجمهورية الجوية والبحرية والبرية، وكذا الجهود المبذولة لتوفير الأجهزة الجديدة التى يتم التعاقد على شرائها وتوريدها تباعًا لتدعيم وتحديث المنظومة الأمنية فى مختلف تلك المنافذ.

كما تم خلال الاجتماع، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، استعراض الاجراءات التى يتم اتخاذها لتأسيس الشركة التى ستتولى أعمال الأمن ببعض المطارات المصرية.