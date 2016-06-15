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قافلة طبية لسجن أبو زعبل للكشف على السجناء

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قافلة طبية لسجن أبو زعبل للكشف على السجناء قافلة طبية لسجن أبو زعبل للكشف على السجناء
وجهت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قافلة طبية ضمت 10 أطباء من مختلف التخصصات الطبية لسجن (ليمان أبى زعبل 1)، حيث اشتركوا مع أطباء السجن فى توقيع الكشف الطبى وصرف الأدوية اللازمة لـ302 سجين.

وتكثف الوزارة من جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية، لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالتهم الصحية.

http://www.youm7.com/story/2016/6/15/استخراج-161-بطاقة-رقم-قومى-لنزلاء-المؤسسة-العقابية-بالمرج/2762880#

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