أمن المنيا يضبط 10 قطع أسلحة نارية وقضيتى مخدرات و56 قضية تموينية

تمكنت حملة أمنية مكبرة، شنتها مديرية أمن المنيا، اليوم الأربعاء، لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة، من ضبط 10 قطع أسلحة نارية وقضيتى مواد مخدرة وسلع غذائية فاسدة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطاراً يفيد بضبط 10 قطع أسلحة نارية عبارة عن " 2 قطع سلاح آلى _ و4 خرطوش و 4 قطع سلاح محلى الصنع و 39 طلقة نارية ."

كما تمكنت الحملة من ضبط 149 قرصا مخدرا لعقار "الترامادول"، بحوزة عاطلين، بقصد الاتجار، كما تمكنت الحملة بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط 56 قضية تموينية متنوعة، تحررت المحاضر اللازمة، وجارى عرض المتهمين على النيابة المختصة.

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