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النيابة تأمر بدفن جثة مسن اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع فى حلوان

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النيابة تأمر بدفن جثة مسن اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع فى حلوان النيابة تأمر بدفن جثة مسن اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع فى حلوان
أمر محمد سالمان وكيل نيابة حلوان وبرئاسة المستشار إسلام سرور، بالتصريح بدفن جثة مسن اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع بمنطقة حلوان، وأوضحت معاينة النيابة عدم وجود أى شبهة جنائية حول الواقعة.

ترجع الواقعة عندما تلقى المقدم شريف فيصل رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، أخطارًا من مستشفى حلوان يفيد وصول مسن جثة هامدة، وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائى.

وبسؤال الأهالى أفادوا أنه سقط من الطابق الرابع، بعد أن اختل توازنه، ولا يتهمون أحدًا لأنه محبوب بين الجميع، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيق.


>http://www.youm7.com/story/2016/6/15/إحباط-مشاجرة-بالأسلحة-النارية-بين-عائلتين-بسبب-خلافات-الميرا/2762979#

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