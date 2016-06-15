مقتل أحد بلطجية الأراضى فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالبحيرة

تمكنت، منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط أخطر تشكيل عصابى، وبحوزتهم كمية كبيرة من السلاح والذخيرة، وذلك بعد تبادل إطلاق النيران ومصرع أحد البلطجية.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم النوبارية برئاسة الرائد كريم بسيونى، بالتنسيق وفرع الأمن العام برئاسة اللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام، والعقيد هانى أمين وكيل الفرع، مفادها قيام كل من س.ع.م، عامل زراعى السابق اتهامه فى القضيتين رقمى 2195، 1139/2016 جنح قسم شرطة غرب النوبارية، وم.س.ع، عامل زراعى، وع.ع.ع، 35 سنة عامل زراعى، وى.م.م عامل زراعى المقيمون قرية عزام دائرة القسم المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 1065/2016 إدارى القسم (بلطجة والاستيلاء على أملاك الغير بمساحة 35 فدانًا بتواجدهم بالأرض المستولى عليها بقرية سليمان دائرة القسم .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية ضم العميد ياسر أبو العز رئيس فرع البحث الجنائى، والعقيد مدحت العزب وكيل الفرع والرائد كريم بسيونى رئيس مباحث قسم النوبارية لسرعة ضبط المتهمين .

وأثناء قيام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة غرب النوبارية والقوة المرافقة بمأمورية مدعومة بمجموعة قتالية من إدارة قوات الأمن، برئاسة رئيس فرع البحث بغرب النوبارية لضبط المتهمين حال تواجدهم بالأرض المستولى عليها بقرية سليمان دائرة القسم، وما أن استشعروا بالقوات قاموا بإطلاق أعيرة نارية اتجاه القوات فبادلتهم إطلاق النيران.

نتج عن ذلك إصابة المتهم الثانى بطلق نارى أعلى الأذن اليسرى بفتحتى دخول وخروج، وضبط بحوزته بندقية FN عيار 7.62 × 54 تحمل رقم 38038 و3 خزينة بداخلها 175 طلقة من ذات العيار، وتم نقله لمستشفى النوبارية العام، وتوفى عقب وصوله .

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، وضبط كل من ا.م.أ عامل ومقيم الكداية - أطفيح جيزة، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 61381893، عدد 2 خزينة بداخلهم عدد 30 طلقة من ذات العيار، وم.س.ع عامل زراعى، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 20043477، و3 خزينة بداخلهم عدد 45 طلقة من ذات العيار .

وأيضا تم ضبط، وم.س.ع.ع، 23 سنة عامل زراعى السابق اتهامه فى القضية رقم 2184/2008 جنح قسم شرطة غرب النوبارية سرقة بالإكراه، وح.س.ع، عامل زراعى، وح.س.ع عامل زراعى، أبناء المطلوب ضبطه وإحضاره الأول، وجميعهم يقيمون قرية محلة عزام دائرة القسم، وأصل إقامتهم مركز جهينة سوهاج، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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