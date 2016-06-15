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حملة الماجستير يفترشون الأرض أمام مجلس الوزراء ويجمعون النقود لشراء الإفطار

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حملة الماجستير يفترشون الأرض أمام مجلس الوزراء ويجمعون النقود لشراء الإفطار حملة الماجستير يفترشون الأرض أمام مجلس الوزراء ويجمعون النقود لشراء الإفطار
افترش، منذ قليل، العشرات من حاملى الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 الأرض أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء بشارع القصر العينى فى انتظار أذان المغرب وتناول وجبة الإفطار، وتم تجميع نقود من كل فرد منهم للمساهمة فى شراء وجبة الإفطار.

وكان حاملو الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 قد تظاهروا ظهر اليوم الأربعاء أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء بشارع القصر العينى للمطالبة بالتعيين فى الوظائف الإدارية للدولة أسوة بالدفعات السابقة من 2002 حتى 2014.

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