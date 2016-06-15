حوار في الجول - مسعد ' المصري ' : لا يوجد ميسي في مصر.. ولعبت أمام الأهلي ظهير أيمن

غاب لفترات طويلة عن الملاعب، لكنه عاد وأثبت حضوره في أخر المباريات.

محمد مسعد أحد صفقات النادي المصري بداية الموسم الجاري مع حسام حسن، والذي ترك بصمته في شباك الأهلي بهدف ثالث كان هو هدف انتصار فريقه على الفريق الأحمر.

FilGoal.com تحدث مع محمد مسعد، وسرد لنا قصته عبر السطور التالية.

وكل ما يلي على لسان مسعد عوض لـ FilGoal.com

"بدأت حياتي في غزل المحلة وكان عمري 16 عاما، لعبت معهم حتى بلغت العشرين من عمري لكن كان علي تأدية الواجب العسكري فاضطررت لترك النادي".

"حين خرجت من الجيش، التحقت بنادي بلقاس في دوري الدرجة الثانية، ومنه انتقلت لنادي مصر للمقاصة".

"بداية الموسم الجاري انتقلت للمصري على سبيل الإعارة من المقاصة، وما شجعني لذلك هي جلسة حسام حسن معي والتي أقنعني فيها بأهميتي بالنسبة له".

"سعيد في المصري وأستمتع باللعب مع هذا الفريق، لكن لا أعلم مصيري في الموسم المقبل إلى الآن".

"تلك المجموعة من اللاعبين تريد لعب كرة حقيقية وإمتاع أنفسهم والجمهور، لا يوجد بنا لاعبا مشهورا وجميعنا يريد إخراج أفضل ما عنده".

"حسام حسن طلب مني في تلك المباراة أن ألعب كظهير أيمن وليس فقط كجناح".

"كنت أركض بطول الملعب أمرر وأراوغ ثم أعود وأدافع مع أسامة عزب لإيقاف رمضان صبحي، وفي نهاية المباراة أصبت بإرهاق كبير".

"في مصر لا يوجد ليونيل ميسي، وبالتالي فمستويات جميع اللاعبين متقاربة للغاية. الزمالك مثل الأهلي مثل الاتحاد السكندري، جميعهم أقوياء لكن صاحب الإرادة الأكبر يفوز".