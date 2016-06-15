ماعدا محمد إبراهيم.. لاعبو الزمالك يستلمون مستحقاتهم المتأخرة

استلم لاعبو الزمالك نصف مستحقاتهم المتأخرة كما وعد رئيس النادي مرتضى منصور، إلا أن صانع ألعاب الفريق محمد إبراهيم لم يستلم مستحقاته.

وكان منصور قد وعد لاعبي الفريق باستلام المستحقات قبل السفر لنيجيريا غدا الخميس لملاقاة إنيمبا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

ولكن إبراهيم لم يتسلم مستحقاته ما تسبب في طلبه من جمال عبد الحميد التدخل لدى الإدارة لمعرفة سبب ذلك.

وفي الوقت نفسه، يشعر عدد من اللاعبين بالغضب بسبب خصم بعض الأموال من مستحقاتهم.

وأيضا طلب اللاعبين من عبد الحميد التدخل لمعرفة سبب الخصومات.