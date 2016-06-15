أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تعثر اقتراح الرئيس التونسى بتشكيل حكومة وحدة وطنية

Google+ Print
تعثر اقتراح الرئيس التونسى بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعثر اقتراح الرئيس التونسى بتشكيل حكومة وحدة وطنية
تعثر اقتراح الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى تشكيل حكومة "وحدة وطنية" بعدما رفضت المركزية النقابية القوية والمنظمة الرئيسية لأصحاب العمل المشاركة فيها مثلما اشترط الرئيس، ما قد يزيد من هشاشة الديموقراطية التونسية الناشئة التى تواجه مصاعب اقتصادية وتهديدات امنية.

وفى الثانى من يونيو الحالى، اقترح قائد السبسى تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من وضع اقتصادى واجتماعى صعب، مشترطا ان يشارك فيها الاتحاد العام التونسى للشغل "المركزية النقابية"، والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "المنظمة الرئيسية لأصحاب الشركات.

وحصلت هاتان المنظمتان على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، مع منظمتين أخريين، بعدما لعب الرباعى دورا حاسما فى اخراج تونس من أزمة سياسية حادة اندلعت فى 2013 إثر اغتيال اثنين من ابرز معارضى حركة النهضة الاسلامية التى كانت آنذاك على رأس حكومة "الترويكا".

واعلن الرئيس التونسى فى الثانى من الشهر الحالى ان حكومة الوحدة الوطنية يمكن ان يقودها رئيس الحالى الحبيب الصيد "مستقل" او شخصية أخرى، مشددا على ان هذه الحكومة "لن تنجح إن لم تشارك فيها هاتان القوتان".

وتواجه حكومة الحبيب الصيد انتقادات متزايدة تتعلق خصوصا بعدم التمكن من انعاش البلاد ومكافحة الفساد الذى تؤكد منظمات محلية ودولية انه "تفاقم" منذ ثورة 2011 رغم انه كان أحد الاسباب الرئيسية للإطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.

وغداة اعلان قائد السبسى اقتراح حكومة وحدة وطنية، اعلن الحبيب الصيد (67 عاما) استعداده للاستقالة "إن اقتضت مصلحة البلاد ذلك" قبل ان يتراجع ويعلن فى حوار نشره الاثنين موقع تلفزيون "العربية" السعودى انه "ليس من الذين يفرون من المسؤولية، وأن الاستقالة بالنسبة له تعنى حصول فراغ فى الحكم، من شأنه أن يربك أوضاع البلاد التى تواجه تحديات وصعوبات، كما أنها ستساهم فى مزيد من الاستضعاف للدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل