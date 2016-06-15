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أخبار المغرب اليوم.. 50 شابًا من المغرب والجزائر يتنافسون للسفر إلى "ناسا"

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أخبار المغرب اليوم.. 50 شابًا من المغرب والجزائر يتنافسون للسفر إلى "ناسا" أخبار المغرب اليوم.. 50 شابًا من المغرب والجزائر يتنافسون للسفر إلى "ناسا"
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول تنافس 50 شابًا وفتاة من المغرب والجزائر على 12 بطاقة سفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى مخيم الفضاء بهاستنفيل، ألاباما بصيف عام 2016 الجارى، مما يتيح لهم قضاء فترة تعليمية مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية، أى وكالة ناسا، فى مبادرة تحمل اسم "السباق نحو الفضاء".

وتناولت أخبار المغرب اليوم، أيضًا حول امتلاك المغرب لأكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم، وسعيه إلى توفير 42% من حاجته الطاقية بالاعتماد على الطاقات المتجددة، إلا أنه، إلى حدود الآن، لم يتمكن من تجاوز جنوب إفريقيا فى مؤشر الاستثمار فى الطاقة المتجددة.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضًا وقوع صدام دبلوماسى قوى، بين المغرب وفنزويلا المؤيدة لجماعة البوليساريو الانفصالية، وذلك أثناء أشغال لجنة إنهاء الاستعمار بالأمم المتحدة، أثناء نقاش حول وضع الصحراء المغربية.

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