أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار السعودية اليوم.. المملكة تخطط لزيادة مستخدمى الإنترنت لـ85%

Google+ Print
أخبار السعودية اليوم.. المملكة تخطط لزيادة مستخدمى الإنترنت لـ85% أخبار السعودية اليوم.. المملكة تخطط لزيادة مستخدمى الإنترنت لـ85%
ركزت أخبار اليوم، حول تخطيط المملكة العربية السعودية لزيادة مستخدمى الإنترنت لـ85%، حيث توقع وزير الاتصالات والمعلومات محمد السويل اليوم الأربعاء، أن يصل الطلب على المتخصصين فى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات فى السعودية إلى 56 ألف شخص فى الفترة بين 2016 و2020.

كما تناولت أخبار السعودية اليوم، نفى وزارة الخارجية الأمريكية، وجود أى توتر مع السعودية بسبب تحفظ الرياض على الموقف الأمريكى من النزاع السورى، الذى لطالما شكل مصدر اختلاف بين الحليفين.

ورصدت أخبار السعودية اليوم، إعلان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسنى ايجئى، مرة أخرى عن نية بلاده محاكمة المعتدين على السفارة السعودية فى طهران، ولكن ليس فى الوقت الحاضر، بل قال إن المتهمين سيحاكمون فى الـ18 من شهر يوليو المقبل.

وزير السياحة يؤجل سفره إلى السعودية بشكل مفاجئ دون إبداء أسباب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية