أخبار السعودية اليوم.. المملكة تخطط لزيادة مستخدمى الإنترنت لـ85%

ركزت أخبار السعودية اليوم، حول تخطيط المملكة العربية السعودية لزيادة مستخدمى الإنترنت لـ85%، حيث توقع وزير الاتصالات والمعلومات محمد السويل اليوم الأربعاء، أن يصل الطلب على المتخصصين فى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات فى السعودية إلى 56 ألف شخص فى الفترة بين 2016 و2020.

كما تناولت أخبار السعودية اليوم، نفى وزارة الخارجية الأمريكية، وجود أى توتر مع السعودية بسبب تحفظ الرياض على الموقف الأمريكى من النزاع السورى، الذى لطالما شكل مصدر اختلاف بين الحليفين.

ورصدت أخبار السعودية اليوم، إعلان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسنى ايجئى، مرة أخرى عن نية بلاده محاكمة المعتدين على السفارة السعودية فى طهران، ولكن ليس فى الوقت الحاضر، بل قال إن المتهمين سيحاكمون فى الـ18 من شهر يوليو المقبل.

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