5 فوائد للعرقسوس.. أهمها يحمى من السرطان ويعالج الإجهاد فى رمضان

العرقسوس من المشروبات الشهيرة فى رمضان، وعند بعض الأسر هو المشروب الرئيسى على مائدة الإفطار تحتوى على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة التى تساعد فى علاج اضطرابات المعدة وأمراض الجهاز التنفسى والسمنة وغيرها من الأمراض.

كشف الموقع الأمريكى "fitnessyard" على بعض فوائد العرقسوس للاستفادة منها بشكل كافٍ فى الحماية من الأمراض، وهى..

1. حماية الكبد..

2. التهاب المفاصل..

3. السرطان..

4. الإجهاد..

5. تقوية الجهاز المناعى..

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>أثبتت بعض الدراسات أهمية مشروب العرقسوس فى حماية الكبد، وهى من العناصر الفعالة فى التخلص من السموم وتنظيم عمل الكبد، بالإضافة إلى أن هذا المشروب يحتوى على مضادات للأكسدة تحمى الكبد من الدهون العالية والأضرار الناتجة عنها.>بسبب احتوائه على مضادات للالتهابات فهو يساعد فى علاج التهاب المفاصل فهو يقلل من مستويات مادة "السيتوكينات" التى تعالج التورم الذى يحدث بسبب الالتهابات.>أشارت العديد من الدراسات إلى أن العرقسوس به مواد كيميائية تساعد فى الوقاية من السرطان، نظرا لتأثيره فى تقليل نمو الخلايا السرطانية.>عادة ما يعانى الكثيرين من الإجهاد بسبب الحر وقلة تناول المياه خاصة فى رمضان، وعند تناول العرقسوس على الإفطار يساعد فى منع حدوث خلل فى الغدة المسئولة عن إنتاج الهرمونات التى تسيطر على الإجهاد.>يحسن العرقسوس جهاز المناعة لأنه يعمل على رفع مستوى الإنترفيرون وهو عنصر مضاد للفيروسات والذى يقوم بدوره فى تحفيز عمل الخلايا المناعة ومكافحة الفيروسات المعدية مثل البكتيريا.

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