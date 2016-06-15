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وزير الدفاع: ذكرى العاشر من رمضان ستظل يوماَ عظيما فى تاريخنا العسكرى والوطنى

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وزير الدفاع: ذكرى العاشر من رمضان ستظل يوماَ عظيما فى تاريخنا العسكرى والوطنى وزير الدفاع: ذكرى العاشر من رمضان ستظل يوماَ عظيما فى تاريخنا العسكرى والوطنى

الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل يوماَ عظيما فى تاريخنا العسكرى والوطنى، تجسيدا لقوة الإرادة وصلابة العزم وحكمة القرار ورمزا لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة، ليتحقق أكبر انتصار عسكرى للعرب فى العصر الحديث، جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها اللواء أ/ح سعيد عباس مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نيابة عن القائد العام خلال الاحتفال الذى أقامته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان. ووجه القائد العام التحية لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين أعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها، مؤكدا أن القوات المسلحة ورجالها يعاهدون الله والوطن والشعب العظيم أن يظلوا عينا ساهرة على أمن واستقرارها والوفاء بالمهام والمسئوليات التى كلفهم الشعب بها، وأن تظل القوات المسلحة دائما درعا قويا لمصر يحمى أمنها القومى ويصون مقدساتها وسلامة أراضيها. بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ أيمن عقل والقيد أسامة الأزهرى مستشار السيد رئيس الجمهورية من علماء الأزهر الشريف كلمة أكد فيها أهمية استعادة نفحات هذه الذكرى العطرة فى نفوس المسلمين لتكون نبراساً يضىء لهم الطريق نحو الحق والعدل، ويدعو إلى التضحية وإنكار الذات والعمل الجاد لتخطى المصاعب والتحديات التى يمر بها المجتمع. حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

 

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