محافظ بني سويف يتفقد أعمال إصلاحات كوبري الشرق العلوي

تفقد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الإصلاحات الجارية، في البلاطة العلوية، بكوبري النيل، نتيجة هبوط محدود بجزء بالبلاطة، والذي حدث مساء الأثنين، في مطلع الكوبري، باتجاه القادم، من الشرق للغرب، حيث وجه المحافظ، بسرعة إجراء أعمال الصيانة والإصلاح، والتي بدأت ،فجر اليوم، وذلك لما يمثله الكوبري، من أهمية حيوية للمحافظة، لكونه الوحيد الذي يربط بين الشرق والغرب، بمدينة بني سويف.

حيث صرح المحافظ، بأنه فور علمه بهذه المشكلة، وجًه بالتواصل السريع، مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات السريعةـ والمناسبةـ وتنفيذ الحلول العاجلة لإصلاح البلاطة، بالإضافة إلى تفقده للموقع مساء أمس الثلاثاء، مؤكدًا على أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لتأمين حركة السير أعلى الكوبري، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الطرق ببني سويف، لتسيير الحركة المرورية، بشكل طبيعي من خلال التواجد المروري، و وضع الحواجز المرورية بمحيط المنطقة مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق، مع الهيئة العامة للطرق على أن تبدأ أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن ، حيث من المقرر أن تنتهي الأعمال، اليوم الأربعاء، لتعود الحركة لطبيعتها على الكوبري، صباح، غد الخميس.

وأشار المحافظ، إلى أنه خاطب في وقت سابق، هيئة الطرق والكباري، لإيفاد لجنة، لمعاينة الكوبري للتأكد من الحالة الفنية للكوبري وكفائته الحالية، وتمت مخاطبة وزير النقل، الدكتور جلال السعيد، في مايو الماضي بهذا الشأن، وذلك نظرًا لأن الكوبري تم بناؤه، منذ ما يقرب من 35 عامًا ، ولما يتحمله الكوبري من كثافة المرور عليه، ومرور جميع سيارات النقل، بأوزانها وأنواعها المختلفة، لافتًا إلى حاجة المحافظة الماسة لإنشاء كوبري، عدلى منصور، والذي سيستوعب حركة المرور المتزايدة، خاصة في وجود العديد من المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء العديد، من الكليات والمعاهد والمدارس، والتوسع العمراني، بشرق النيل.