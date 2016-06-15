محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة موسى صاحبة أعلي إنتاج حيوانى فى مصر

كتب : محمد فتحي

تفقد اللواء السيد نصرمحافظ كفر الشيخ اليوم الاربعاء، المركز الدولي لرعاية الحيوان بمحلة موسى مركز كفرالشيخ في إطار خطته لإستغلال الطاقات المعطلة بدائرة المحافظة، والوقوف على زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة البحوث النباتي والحيواني وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة .

وقد استمع محافظ كفرالشيخ لشرح مفصل من الدكتور سامى درويش رئيس محطات بحوث الإنتاج الحيوانى،عن إمكانيات المركز والدورات المقدمة لمنتجي ومربي الحيوان من شتى أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الدورات المقدمة في مجال التلقيح الصناعي والحقن المجهري وسبل زيادة الثروة الحيوانية وإنتقاء السلالات السليمة صحياً والاكثر أنتاجًا للالبان .

ومن جانبه قال محافظ كفر الشيخ، إن محطة الانتاج الحيوانى بمحلة موسى تحتل المرتبه الأولى على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الجاموس والأغنام وأضاف الدكتور سامى درويش رئيس المحطة إنها تحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية .