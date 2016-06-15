الداخلية: ضبط طالب لإدارته صفحة على فيس بوك لتسويق أدوات الغش بالثانوية

أعلنت وزارة الداخلية ضبط طالب أثناء لقيامه بإدارة صفحة على موقع "فيس بوك" تُسمى " dont care ToOz-xp " لتسويق سماعات "بلوتوث" صغيرة الحجم لاستخدامها فى الغش داخل لجان الثانوية العامة.

وردت معلومات لأجهزة الأمن، مفادها تواجد إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" باسم (dont care ToOz-xp) تدعو إلى تسويق سماعات البلوتوث صغيرة الحجم تستخدم فى عملية الغش داخل لجان الثانوية العامة.

وأكدت المعلومات أن القائم على إدارة تلك الصفحة "حسام . س " طالب، مقيم بمنطقة عين شمس، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إقامته وبحوزته (جهاز حاسب آلى، جهاز راوتر) وبفحص جهاز الحاسب الآلى تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة، وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المُشار إليها.

http://www.youm7.com/story/2016/6/15/الأمن-العام-يضبط-162-قضية-مخدرات-و23-ألف-هارب-من-أحكام-فى-24/2763265#