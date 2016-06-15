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بالصور.. العاملون بالثروة السمكية بكفر الشيخ يتظاهرون احتجاجا على تأخر مستحقاتهم

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جانب من الوقفة الإحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

شهدت مزرعة الزاوية بمركز الحامول، التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للعاملين بها وعددهم 180 عاملاً، أمام إدارة المزرعة، للمطالبة بالمستحقات المالية المقررة فى نهاية كل موسم صيد، والتي كان يتم صرفها سنويًا، بواقع من 7 إلى 8 شهور فى العام.

وأكد المحتجون، أن العاملين كانوا يحصلون على المكافأة سنويًا دون معاناة، إلا أنهم فوجئوا بالإدارة العامة للثروة السمكية التابعين لها بوقف المكافأة، كما طالب العاملون الغير مثبتين بتثبيتهم، والحصول على مستحقاتهم أسوة بالمعينين.

جانب من الوقفة الاحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

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