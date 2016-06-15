محمد بن راشد يتصل بأوائل الثانوية العامة ويبشرهم بالنتيجة

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أوائل الثانوية العامة بفرعيها العلمي والادبي للعام الدراسة 2015 / 2016 باتصال هاتفي بشرهم خلاله بالنتيجة المشرفة التي حصلوا عليها.

فقد أجرى سموه اتصالا هاتفيا مع كل من الطالبة هاجر أحمد القطيفان من أكاديمية الاندلس الخاصة في مدينة العين والحاصلة على المركز الاول الفرع العلمي على مستوى الدولة بمعدل 99.9 .. والطالبة إسراء أحمد أبو الحسين إبراهيم من مدرسة الرفعة بميدنة العين الحاصلة على المركز الاول بفرع الادبي على مستوى الدولة بمعدل 99.3 .. والطالبة رزان سليمان محمد موسى الكعبي من مدرسة الشفاء بنت عبدالله للتعليم الثانوي بنات في الشارقة والحاصلة على المركز الاول على مستوى الطلبة المواطنين والمواطنات الفرع العلمي بمعدل 99.2 والطالبة وفاء راشد محمد بن صباح اليماحي من مدرسة الطويين للتعليم الاساسي والثانوي للبنات والحاصلة على المركز الاول على مستوى الطلبة والطالبات المواطنات الفرع الادبي بمعدل 99 .

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطالبات الاربع تفوقهن متمنيا لهن مزيدا من التقدم والنجاح على درب التحصيل العلمي وصولا إلى الشهادة العليا التي تؤهلهن لخوض معترك الحياة العملية وهن متسلحات بالعلم والمعرفة وخدمة أوطانهن وبناء مستقبل مشرف لهن.

وأعربت الطالبات عن سعادتهن باتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي كان الاتصال الاول الذي حمل لهن بشرى الحصول على المراكز الاولى قبل إعلان النتيجة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم.

> وتوجهن مع ذويهن بالشكر العظيم والامتنان إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ما يوليه من إهتمام ومتابعة شخصية أبوية للعلم وأهله خاصة أبنائه وبناته الطالبات المتفوقات في جميع مراحل التحصيل الاكاديمي على مستوى الجامعات والكليات والمدارس في دولتنا الحبيبة.