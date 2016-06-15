ضبط أحد أفراد تشكيل عصابى وإصابة آخر أثناء الملاحقات الأمنية فى القليوبية

نجح ضباط المباحث الجنائية فى القليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المارة تحت تهديد السلاح، وإصابة آخر أثناء الملاحقات الأمنية فى القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، اخطارًا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

تلقى المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز قليوب، مفادها قيام كل من "أحمد.ش"، 24 سنة عاطل ومقيم كفر طحا – دائرة مركز شبين القناطر السابق اتهامه فى قضيتين سرقة بالإكراه، و"أحمد.إ" 25 سنة سائق ومقيم ذات الناحية السابق اتهامه فى القضية رقم 12062 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2011م – سرقه بالإكراه.. والمحكوم عليه هارب فى القضية جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2011م سرقة بالإكراه بالسجن 15 سنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنايات مركز طوخ سرقة بالإكراه، وآخرين جارى تحديدهم، وذلك لبتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المارة بالطريق بالإكراه بناحية طريق كوم اشفين – ناى – دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة بالمناطق المحتمل تردد المتهمين عليها، وحال ذلك تناهى لسمع الضباط استغاثة من أحد الأشخاص، وباستطلاع الأمر تم التقابل مع "سعيد أحمد 34 سنة جزار ومقيم – دائرة قسم اول شبرا الخيمة، والذى أبلغهم بقيام مجهولين بسرقة دراجته الناريه ومبلغ مالى 7 آلاف جنيه وهاتفه المحمول كرهاً عنه تحت تهديد الأسلحة النارية، وفروا هاربين تجاه قرية ناى – دائرة المركز، وأثناء قيام الضباط بملاحقة المتهمين استغاث بهم شخص آخر "كريم بيومى 26 سنة صاحب محل مشويات ومقيم كوم اشفين – دائرة مركز قليوب، وأبلغ بقيام ذات المتهمين بسرقة دراجته البخارية، كرهاً عنه تحت تهديد الأسلحة النارية.

وباستكمال ملاحقتهم شرع المتهمون فى إطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما دفع القوات لمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية حتى أمكن السيطرة على المكان، وضبط المتهم الثانى، وتبين إصابته بطلق نارى بالفخذ الأيسر وضبط بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تركى وعدد 5 طلقة من ذات العيار، وكذا أمكن ضبط "إسلام.ع"، 25سنة عاطل ومقيم – بشتيل جيزة، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار، بينما تمكن المتهم الأول وآخرين من الهرب، تم نقل المصاب لمستشفى قليوب العام وحجزه للعلاج.

كلف العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى، وتحديد باقى المتهمين الهاربين وتكثيف الجهود لضبطهم، جارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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