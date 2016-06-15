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إسرائيل تقرر عدم توجيه اتهامات جنائية لقائد عسكرى فى قصف غزة

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إسرائيل تقرر عدم توجيه اتهامات جنائية لقائد عسكرى فى قصف غزة إسرائيل تقرر عدم توجيه اتهامات جنائية لقائد عسكرى فى قصف غزة
قرر الجيش الإسرائيلى عدم توجيه اتهامات جنائية لقائد عسكرى أمر جنوده بفتح النار على مبنى فى قطاع غزة ردا على مقتل جندى لقى حتفه فى اليوم السابق بنيران من الموقع.

وفى حكمه الصادر الثلاثاء أكد المحامى العام العسكرى أن التصريحات التى أدلى بها خلال حرب عام 2014 فى غزة غير مناسبة. لكنه قال إن المحققين فشلوا فى إثبات أنه لم يكن هناك مبرر لفتح النار، كما قال إنه لم تحدث إصابات نتيجة القصف.

وأوصى الحكم بتوبيخ القائد، اللفتنانت كولونيل نايرا يشورون، وهو عقاب مخفف نسبيا.

ويدأب الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان على اتهام الجيش الإسرائيلى بالتقاعس عن محاكمة الجنود الذين يرتكبون أخطاء.

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مصر 365