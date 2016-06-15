القوات العراقية تحرر مناطق جنوب الفلوجة.. وتقتل 40 داعشى

تمكنت القوات العراقية المشتركة، اليوم الأربعاء، من تحرير مناطق بالمحور الجنوب الشرقى لمدينة الفلوجة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى، ووصلت إلى شارع 60 القريب من مركز مدينة الفلوجة، وسيطرت على خطوط امدادات داعش بالمحور الغربى مابين منطقة الحلابسة والفلوجة.

وقال قائد عمليات "تحرير الفلوجة" الفريق عبد الوهاب الساعدى ، فى تصريح صحفى اليوم، ان قوات"مكافحة الارهاب" قتلت اكثر من 700 إرهابى منذ بدء العمليات بالمحور الجنوبى، مشيرا إلى أن قوات الرد السريع، وصلت الى شارع 60 القريب من مركز مدينة الفلوجة بعد احكام السيطرة على حى الخضراء والأندلس جنوب غربى المدينة.

واستعادت قوات تابعة لفرقة المشاة (17) بالجيش العراقى السيطرة على قرية الطالعة وبستان التكريتى وريكان جنوب شرقى الفلوجة، ورفعت العلم العراقى فوقها.

واستكملت قوات الشرطة الاتحادية عملياتها لاستكمال السيطرة على سد الفلوجة الذى حررته أمس، وقطعت إمدادات ما بين منطقة الحلابسة غربا و مدينة الفلوجة.

على صعيد متصل، أكد قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوى، تطهير منطقة زنكورة شمال غربى الرمادى بعد تسلل عشرات من مسلحى داعش إلى المنطقة، وقتلت 40 إرهابيا، وأحكمت السيطرة على المنطقة التى تسلل لها الارهابيون.

وقال المحلاوى، فى تصريح صحفي، إن قوات من الفرقة(16) بالجيش مدعومة بشرطة الأنبار وقوات "مكافحة الإرهاب" ومقاتلى العشائر وبإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولى تمكنت من تطهير منطقة زنكورة من عناص داعش.