صور.. «الهجان» يقوم بتفقد مشروع رفع كفاءة محطة انتاج الألبان فى منطقة المعنا

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، مشروع رفع كفاءة محطة إنتاج الالبان رقم 1 بمنطقة المعنا، المقامة على مساحة 22 فدان، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية التي تجري بها.

ورافق المحافظ فى جولته كلًا من، اللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد خاطر رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح “الهجان”، أن المشروع يتم تنفيذه بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد بتكلفة مالية 30 مليون جنيه، وأضاف أن المحطة سوف تضم 25 عنبر للأبقار الحلابة، بالإضافة إلى عنابر للعجول الرضيعة مجهزة بطريقة علمية لتوفير نظام آلى للتغذية، مما يساهم بشكل كبير في رفع طاقتها الإنتاجية إلى 6 الآف لتر فى اليوم الواحد، مضيفًا أنه سيتم إعداد المحطة وتجهيزها بأحدث الوسائل والآلات الحديثة، كما سيتم إنشاء عيادة بيطرية ومعمل مزود بالتقنيات الحديثة لمراقبة الحالة الصحية للأبقار، ويجري دراسة تخصيص بعض العنابر لتربية وتسمين العجول بهدف توفير مصدر آمن للحوم وبسعر منخفض للمواطنين.

وأشار “الهجان”، إلى أن الشركة المنفذة للمشروع سوف تقوم بتدريب عدد من الأفراد العاملين بالمحطة، لإكسابهم الأسلوب الأمثل في التعامل مع الأبقار والأجهزة المستخدمة بالمحطة، كما تفقد المحافظ مشروع الصوبات الزراعية المقام بجوار محطة الألبان والذي يضم 40 صوبه، والمقرر استخدامها في إنتاج الخضروات.