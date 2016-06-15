ضبط كمسري متهم بإختلاس حوافز زملائه بالسكة الحديد بالمنيا

ألقت إدارة البحث الجنائي بالمنيا، القبض علي كمسري بالسكة الحديد، متهم بإختلاس جزء من حوافز زملائه العاملين بالسكة الحديد.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العقيد رفعت عبد الصمد مأمور سكك حديد المنيا، يفيد بأنه أثناء مرور لجنة من مفتشي الفحص والمالي الإداري، لمراجعة كشوف حوافز الكمسارية المميزة مسافات قصيرة وطويلة عن شهر مارس الماضي، تبين وجود كشط وتعديل حوافز العاملين بالكشفين بفروق تصل لحوالي 10 الأف جنيه في الكشف الأول و 2869 في الكشف الثاني عن المبلغ المقرر صرفه، وتم إستدعاء مراجعي الوحدة، وبمواجهتهم أنكروا الواقعة وأتهموا أحد الكمسارية، بالإختلاس والتزوير.

فقام المقدم أشرف حسني رئيس وحدة مباحث السكة الحديد بإستدعائه، وبمواجهته أعترف بالواقعة وأبدي إستعداده لسداد المبلغ المختلس، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11 أحوال قسم شرطة المنيا، وجاري العرض علي النيابة العامة.