بالصور.. محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة محلة موسى الأولى فى الإنتاج الحيوانى

تفقد اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، المركز الدولي لرعاية الحيوان ومركز بحوث الإنتاج الحيواني بمحلة موسى مركز كفرالشيخ ، في إطار خطته لاستغلال الطاقات المعطلة بدائرة المحافظة والوقوف على زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة البحوث النباتي والحيواني ومن ثم زيادة الانتاج وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة .

وقد استمع محافظ كفرالشيخ، لشرح مفصل من الدكتور سامى درويش رئيس محطات بحوث الإنتاج الحيوانى، عن امكانيات المركز والدورات المقدمة لمنتجى ومربى الحيوان من شتى أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى الدورات المقدمة في مجال التلقيح الصناعى والحقن المجهرى وسبل زيادة الثروة الحيوانية وانتقاء السلالات السليمة صحيا والاكثر أنتاجا للالبان وما له من تأثير كبير فى زيادة الدخل وخلق فرص العمل.

قال محافظ كفر الشيخ، إن محطة الإنتاج الحيوانى بمحلة موسى من أكبر المحطات للإنتاج الحيوانى على مستوى الشرق الأوسط.. ودعا المحافظ وسائل الأعلام بالاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة كفر الشيخ.

أضاف الدكتور سامى درويش رئيس محطات بحوث الإنتاج الحيوانى، إن محطة محلة موسى تحتل المرتبه الأولى على مستوى الجمهورية في انتاج الجاموس والأغنام، وانتاج الأمهات والعجلات والطلايق.

على هامش منتدى الأعمال المصرى.. سحر نصر: تعاون فى مجالات الزراعة والإنتاج الحيوانى مع المجر

>