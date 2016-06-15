أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة محلة موسى الأولى فى الإنتاج الحيوانى

Google+ Print
بالصور.. محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة محلة موسى الأولى فى الإنتاج الحيوانى بالصور.. محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة محلة موسى الأولى فى الإنتاج الحيوانى
تفقد اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، المركز الدولي لرعاية الحيوان ومركز بحوث الإنتاج الحيواني بمحلة موسى مركز كفرالشيخ ، في إطار خطته لاستغلال الطاقات المعطلة بدائرة المحافظة والوقوف على زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة البحوث النباتي والحيواني ومن ثم زيادة الانتاج وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة .

وقد استمع محافظ كفرالشيخ، لشرح مفصل من الدكتور سامى درويش رئيس محطات بحوث الإنتاج الحيوانى، عن امكانيات المركز والدورات المقدمة لمنتجى ومربى الحيوان من شتى أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى الدورات المقدمة في مجال التلقيح الصناعى والحقن المجهرى وسبل زيادة الثروة الحيوانية وانتقاء السلالات السليمة صحيا والاكثر أنتاجا للالبان وما له من تأثير كبير فى زيادة الدخل وخلق فرص العمل.

قال محافظ كفر الشيخ، إن محطة الإنتاج الحيوانى بمحلة موسى من أكبر المحطات للإنتاج الحيوانى على مستوى الشرق الأوسط.. ودعا المحافظ وسائل الأعلام بالاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة كفر الشيخ.

أضاف الدكتور سامى درويش رئيس محطات بحوث الإنتاج الحيوانى، إن محطة محلة موسى تحتل المرتبه الأولى على مستوى الجمهورية في انتاج الجاموس والأغنام، وانتاج الأمهات والعجلات والطلايق.

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ (1)

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ (2)

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ (3)

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ (4)

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ (5)

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ (6)

على هامش منتدى الأعمال المصرى.. سحر نصر: تعاون فى مجالات الزراعة والإنتاج الحيوانى مع المجر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365