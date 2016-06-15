بالصور.. محافظ الأقصر يجتمع بقيادات الصحة لمناقشة مشكلات القطاع

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمقر مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بحضور كل من وكيل وزارة الصحة، ومديرى المستشفيات، ومديرى الإدارات الصحية، ومديرى الطب العلاجى والرعاية الأساسية؛ لمناقشة أهم المشكلات التى تواجه القطاع الصحى على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وناقش الاجتماع خطة التطوير الشامل لمستشفيات القرنة وإسنا الجديدة والبياضية، وطالب الأطباء بضرورة تشديد تأمين المستشفيات وخاصة مستشفى القرنة، نظراً لتكرار حالات التعدى على الأطباء بها من قبل الأهالى، ومن جانبه شدد محافظ الأقصر على تواجد الأطباء والتزامهم بالنبطشيات المحددة.

كما جاءت تعليماته لوكيل وزارة الصحة بتوجيه الدفعة الأولى من تعاقدات الأطباء إلى مستشفى القرنة، نظراً لنقص القوى البشرية به وخاصة التخصصات قليلة الأطباء كالتخدير والعظام، وكذلك لسرعة تشغيل وحدة العناية المركزة.

كما تناول الاجتماع عدة موضوعات، على رأسها انضمام مستشفى إسنا الجديدة للأمانة العامة للأطباء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة به.

ودمج تعاقدات القوافل الطبية مع تعاقدات مديرية الشئون الصحية، لتوفير أكبر عدد ممكن من الأطباء وتوزيعهم على المستشفيات والوحدات الصحية.

وأوضح بدر، أنه بصدد دراسة قصر بعض الوحدات الصحية بالقرى على تخصصات بعينها، لتعمل بطاقة كاملة على مدار اليوم بما يتوافق مع احتياجات كل منطقة، مشدداً على تطبيق أقصى العقوبات والجزاءات على العاملين بالقطاع الصحى، فى حالة عدم الالتزام بنبطشياتهم عملاً بتعليمات وزير الصحة.

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