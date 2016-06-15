محافظ أسوان يجتمع مع وفد مشروع تطوير الخدمات الحكومية

أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، على أن تنفيذ مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بكافة المراكز يهدف إلى تحقيق أكبر إستفادة ممكنة لأهالى أسوان، من خلال إحداث نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى ومتطور يساهم فى سرعة الحصول على الخدمة فى وقت قياسى.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع لمحافظ أسوان مع وفد مشروع تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى برئاسة اللواء محمد عزى مدير المشروع.

وأشاد اللواء مجدى حجازى بالتعاون البناء بين المحافظة ووزارة التخطيط لإنجاح هذه المشروع الحيوى وتخطى أى عقبات روتينية أمام إستمراره للحاق بركب التقدم التكنولوجى والعلمى وخاصة أن مصر خلال الفترة الحالية تتقدم بخطى سريعة فى هذه المجالات وإستثمار الإمكانيات البشرية والعلمية والفنية.

وشدد اللواء مجدى حجازى على أنه سيتم التعامل بحزم مع أى موظف يتسبب فى عرقلة منظومة العمل بهذه المراكز التكنولوجية ومحاسبته بشكل صارم ولاسيما أنه يتم تقديم 24 خدمة جماهيرية للحصول على الموافقات والخدمات بشفافية وعدالة كاملة، ولذا سيتم عرض تقرير أسبوعى على المحافظ عن حجم العمل والإنجازات والمعوقات لحين الانتهاء من تجهيز المراكز التكنولوجية فى منتصف يوليو القادم.

وأوضح محافظ أسوان بأنه بدأ التشغيل التجريبى للمراكز التكنولوجية بالديوان العام والوحدات المحلية بدراو وإدفو، فى حين جارى تحديث وتطوير هذه المراكز بالوحدات المحلية بنصر النوبة وأسوان، فى حين أنه تم بالتوازى ربط هذه المراكز بالوزارة والمحافظة مركزياً مما سيعمل على إطلاع متخذى القرار على آلية أداء الخدمات والمعاملات بجانب توفير خدمة الإستعلام للمواطن من أى موقع كمرحلة أولى ثم سيكون هناك مرحلة ثانية يحصل فيها المواطن على الخدمة بواسطة الخدمات الإلكترونية.

ومن جانبه كشف اللواء محمد عزى مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية على أن ميكنة الخدمات الحكومية ستتيح للمواطنين الحصول على الخدمة ليس فقط من الشباك الواحد، ولكن من خلال البوابات الحكومية للمحافظة وخاصة أن هذه الميكنة ستوفر 80 % من الإعتمادات التى كانت تنفق على الأعمال اليدوية والتى إنخفضت من 43 مليون جنيه إلى 8 مليون جنيه.

ولفت محمد عزى إلى أن بدء تنفيذ المشروع يحتاج من الجميع إلى تكثيف الجهود وأداء الأعمال المنوطه بها كل جهة وطبقاً للإجراءات القانونية والإدارية وخاصة أن المشروع سيقوم عليه العاملين والموظفين المؤهلين بالمحافظة ومجالس المدن وذلك بعد قيام الوزارة بالتعاون مع المعونة الأمريكية بإعتماد 5.1 مليون جنيه لهذا المشروع لتكون أسوان فى مقدمة محافظات الجمهورية التى ستدخل التطبيق الفعلى للميكنة الحكومية.

محافظ أسوان يؤكد إنهاء عمل "عواجيز الديوان"ضرورة ويطيح بـ119

>