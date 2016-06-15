تعرف على أعراض سرطان الرئة والقفص الصدرى

أعراض سرطان الرئة

تدخين السجائر، من أكثر الأسباب المؤدية لسرطان الرئة، وهو يعد ثانى أكثر السرطانات المؤدية للوفاة فى مصر بعد سرطان الكبد، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية WHO .

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز أعراض سرطان الرئة ، وذلك حسبما نشر مؤخرا على الموقع الأمريكى "مايو كلينيك".

أوضح التقرير أن سرطان الرئة غالبا لا تظهر أعراضه فى المراحل المبكرة، بينما تبدأ فى الظهور بعد أن يتطور الورم ويستمر لفترات طويلة،

وتشمل:

- الإصابة بكحة لا تتوقف بأى وسيلة.

>- يصاب الشخص بالكحة المزمنة

>- نزول قطرات دم مع الكحة ولو بكميات قليلة

>- ضيق التنفس

>- آلام الصدر

>- سماع صوت أزيز من الصدر

>- ظهور بحة فى الصوت

>- فقدان الوزن دون سبب معروف

>- آلام العظام

>- الصداع

أعراض سرطان القفص الصدرى..

وفى السياق ذاته، سلط تقرير نشر مؤخرا بالموقع الأمريكى "rightdiagnosis" الضوء على أعراض سرطان القفص الصدرى، وشملت:آلام الضلوع ، آلام قوية فى القفص الصدرى وحدوث كسور فى الضلوع من أقل صدمة والشعور بوجع عند العطس أو حتى عند الشهيق والزفير، والشعور بالإعياء وآلام الرقبة والظهر.

موضوعات متعلقة..

7 أطعمة تقى من سرطان الرئة.. أبرزها الطماطم والتفاح