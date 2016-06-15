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النائب العام يتوجه إلى قبرص لمتابعة التحقيق مع خاطف الطائرة المصرية

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النائب العام يتوجه إلى قبرص لمتابعة التحقيق مع خاطف الطائرة المصرية النائب العام يتوجه إلى قبرص لمتابعة التحقيق مع خاطف الطائرة المصرية
غادر مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الأربعاء، النائب العام المستشار نبيل صادق على رأس وفد قضائى، متوجهًا إلى لارنكا لمتابعة سير التحقيقات مع سيف الدين مصطفى، المتهم بخطف الطائرة المصرية، وما أسفرت عنه التحقيقات معه حتى الآن.

ومن المقرر أن يلتقى النائب العام خلال زيارته بعدد من المسئولين اليونانيين، وإجراء مباحثات حول تسليم المتهم للسلطات المصرية للتحقيق معه.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن النائب العام والوفد المرافق له ويضم 3 أفراد أنهو إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار كما استقلو طائرة للطيران المتجهة إلى لارنكا.


>- بعد تأجيل النظر فى أمره.. محكمة قبرص تحسم مصير ترحيل خاطف الطائرة المصرية إلى القاهرة.. نشرات الإنتربول المصرى وطلب الادعاء القبرصى ورغبة المتهم تجبرها على الموافقة.. وسيف مصطفى يواجه اتهامات عديدة

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