أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر الموازنة التفصيلية لمجلس النواب فى العام المالى الجديد

Google+ Print
ننشر الموازنة التفصيلية لمجلس النواب فى العام المالى الجديد ننشر الموازنة التفصيلية لمجلس النواب فى العام المالى الجديد
حصلت "اليوم السابع" على تفاصيل مشروع الموازنة العامة لمجلس النواب للعام المالى 2016/2017 والتى بلغت 997 مليون جنيه، التى ناقشتها اللجنة العامة خلال اجتماعها اليوم.

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة المعروض أمام اللجنة العامة، فأن حجم التقديرات الاجمالية لموازنة مجلس النواب للعام المالى 2016/2017 تبلغ 979 مليون جنيه، بالموازنة الجارية بالإضافة إلى مبلغ 18 مليون جينه بالباب السادس.

وجاءت إجمالى الموازنة موزعة على 3 أبواب، الباب الأول يتمثل فى الأجور وتعويضات العاملين والبالغة 708 مليون جنيه، والباب الثانى يتمثل فى السلع والخدمات بإجمالى 271 مليون جنيه، والباب السادس لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 18 مليون.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعودة وثيقة التأمين على الحياة لأعضاء المجلس، وتشكيل لجنة لمراجعة جميع القرارات والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس مع مراجعة اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المنظمة للأعمال المالية والإدارية للمجلس، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء لمعاونتها فى هذا الشأن.


>- اللجان البرلمانية تستجيب لطلب عبد العال بعدم عقد اجتماعاتها بالتزامن مع الجلسات العامة.. "النقل": يهمنا إنجاز أعمال المجلس.. "القوى العاملة": ملتزمون بالقرار.. "الشئون العربية" تؤجل اجتماعاتها الخاصة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365