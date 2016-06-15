ننشر الموازنة التفصيلية لمجلس النواب فى العام المالى الجديد

حصلت "اليوم السابع" على تفاصيل مشروع الموازنة العامة لمجلس النواب للعام المالى 2016/2017 والتى بلغت 997 مليون جنيه، التى ناقشتها اللجنة العامة خلال اجتماعها اليوم.

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة المعروض أمام اللجنة العامة، فأن حجم التقديرات الاجمالية لموازنة مجلس النواب للعام المالى 2016/2017 تبلغ 979 مليون جنيه، بالموازنة الجارية بالإضافة إلى مبلغ 18 مليون جينه بالباب السادس.

وجاءت إجمالى الموازنة موزعة على 3 أبواب، الباب الأول يتمثل فى الأجور وتعويضات العاملين والبالغة 708 مليون جنيه، والباب الثانى يتمثل فى السلع والخدمات بإجمالى 271 مليون جنيه، والباب السادس لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 18 مليون.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعودة وثيقة التأمين على الحياة لأعضاء المجلس، وتشكيل لجنة لمراجعة جميع القرارات والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس مع مراجعة اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المنظمة للأعمال المالية والإدارية للمجلس، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء لمعاونتها فى هذا الشأن.

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