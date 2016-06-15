شركات الاتصالات تتسلم خطابات رخص ترددات الجيل الرابع والحكومة تمهلها 6أسابيع

تسلمت شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء، من جهاز تنظيم الاتصالات، الخطابات الفنية والمالية والإدارية الخاصة برخص وترددات الجيل الرابع للمحمول والهاتف الثابت ورخص البوابات الدولية، وقد أمهلت الحكومة شركات الاتصالات الأربعة المقدمة للخدمات الصوتية نحو 6 أسابيع لتحديد موقفهم النهائى حيث سيتم البدا فى إجراءات الطرح، وفقا لما أكدته مصادر بالشركات لليوم السابع.

وتقترب الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% من تقديم خدمات المحمول بعد 7 سنوات من مطالبتها للحكومة بالحصول على الترخيص، وسط ضغوط من جانب الشركات الاجنبية الأم وفقا لمعنيين، حيث كان هناك اعتراضات لدخول مشغل رابع للمحمول.

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