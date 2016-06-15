أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شركات الاتصالات تتسلم خطابات رخص ترددات الجيل الرابع والحكومة تمهلها 6أسابيع

Google+ Print
شركات الاتصالات تتسلم خطابات رخص ترددات الجيل الرابع والحكومة تمهلها 6أسابيع شركات الاتصالات تتسلم خطابات رخص ترددات الجيل الرابع والحكومة تمهلها 6أسابيع
تسلمت شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء، من جهاز تنظيم الاتصالات، الخطابات الفنية والمالية والإدارية الخاصة برخص وترددات الجيل الرابع للمحمول والهاتف الثابت ورخص البوابات الدولية، وقد أمهلت شركات الاتصالات الأربعة المقدمة للخدمات الصوتية نحو 6 أسابيع لتحديد موقفهم النهائى حيث سيتم البدا فى إجراءات الطرح، وفقا لما أكدته مصادر بالشركات لليوم السابع.

وتقترب الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% من تقديم خدمات المحمول بعد 7 سنوات من مطالبتها للحكومة بالحصول على الترخيص، وسط ضغوط من جانب الشركات الاجنبية الأم وفقا لمعنيين، حيث كان هناك اعتراضات لدخول مشغل رابع للمحمول.


>- طرح الجيل الرابع للمحمول يرفع الاحتياطى الأجنبى.. تقديرات بوصول قيمته من واحد ونصف إلى 2 مليار دولار.. وموافقة الشركات مبدئيا.. ووزير الاتصالات يؤكد: البيع لمن يدفع أكثر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل