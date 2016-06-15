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الرئيس العراقى يدعو لاتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين وإصدار تشريعات

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الرئيس العراقى يدعو لاتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين وإصدار تشريعات الرئيس العراقى يدعو لاتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين وإصدار تشريعات
دعا الرئيس العراقى فؤاد معصوم إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصحفيين، وإصدار تشريعات تعزز حرية الصحافة وتضمن الوصول الى المعلومة القادرة على الإسهام فى دعم العراق ونشر مفاهيم المواطنة والتعايش والحوار المشترك.

وحيا معصوم، فى تهنئة للصحفيين اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى 147 لليوم الوطنى للصحافة العراقية، دور الصحفيين وتضحياتهم فى الانتصار على الإرهاب وعودتهم القوية الى المحافل العربية والدولية.

وأشار إلى أن العيد الوطنى للصحافة العراقية يحى ذكرى انطلاق أول صحيفة "الزوراء" فى بغداد عام 1869، داعيا إلى بذل كل جهد من أجل إعادة بناء الصحافة العراقية وفق معايير مهنية عالية التقنية ومتقدمة ومستقبلية.

على صعيد متصل، نعى المرصد العراقى للحريات الصحفية إستشهاد المصور التلفزيونى فاضل عباس الكرعاوى، الذى قضى اليوم نتيجة اصابته بشظايا قذيفة "هاون" خلال تغطية معارك تحرير الفلوجة من قبضة تنظيم "داعش" الارهابى فى منطقة حى "الشهداء الثانية".

وذكر المرصد العراقى للحريات الصحفية أن الكرعاوى كان برفقة قوات عراقية تقاتل داعش بالفلوجة ، مما أدى الى إصابته وإستشهاده على الفور، مشيرا إلى أنه من سكان محافظة بابل حيث يعمل مديرا تنفيذيا لراديو المدينة ومصور قناة الرشيد الفضائية ، وهو من أشهر المصورين ويعد رابع صحفى يقتل منذ بدء معارك تحرير الفلوجة.

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مصر 365