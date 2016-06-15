"أنا أتطوع" يشارك في حملة رمضان أمان

شارك فريق أنا أتطوع من قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام بحملة "رمضان أمان" التي أطلقتها جمعية الإحسان الخيرية والتي تهدف إلى الحد من السرعة الزائدة على الشوارع المزدحمة والتقاطعات المرورية في الفترة التي تسبق أذان المغرب.

ووزع المتطوعون أمس الثلاثاء وجبات إفطار على السائقين عند تقاطع البولينغ سنتر في منطقة القوز في موعد أذان المغرب.



> و حرص العديد من موظفي القطاع على المشاركة في هذه المبادرة حفاظ منهم على أرواح الصائمين أثناء قيادتهم في الفترة التي تسبق الإفطار والتخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث الناجمة عن محاولة غالبية سائقي المركبات اللحاق بموعد الإفطار.

هذا وسيشارك فريق "أنا أتطوع" في الحملة على مدار عدة أيام من الشهر الفضيل وذلك في أماكن مختلفة من إمارة دبي.

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