أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

"أنا أتطوع" يشارك في حملة رمضان أمان

Google+ Print

شارك فريق أنا أتطوع من قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام بحملة "رمضان أمان" التي أطلقتها جمعية الإحسان الخيرية والتي تهدف إلى الحد من السرعة الزائدة على الشوارع المزدحمة والتقاطعات المرورية في الفترة التي تسبق أذان المغرب.

ووزع المتطوعون أمس الثلاثاء وجبات إفطار على السائقين عند تقاطع البولينغ سنتر في منطقة القوز في موعد أذان المغرب.


> و حرص العديد من موظفي القطاع على المشاركة في هذه المبادرة حفاظ منهم على أرواح الصائمين أثناء قيادتهم في الفترة التي تسبق الإفطار والتخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث الناجمة عن محاولة غالبية سائقي المركبات اللحاق بموعد الإفطار.

هذا وسيشارك فريق "أنا أتطوع" في الحملة على مدار عدة أيام من الشهر الفضيل وذلك في أماكن مختلفة من إمارة دبي.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية