بالصور.. «نجوم إف إم» و«نايل إف إم» يحتفلان بإفطارهم السنوي بفندق ماريوت القاهرة

كتبت- إ نجي لطفي

احتفلت أسرة شركة النيل للإنتاج الإذاعي المالكة لإذاعتي “نجوم إف إم” و”نايل إف إم” بحفل إفطارهم السنوي في حضور لفيف من ألمع مذيعي الإذاعتين وذلك في قاعة عايدة بقندق ماريوت القاهرة.

وحضر حفل الإفطار الأستاذ أيمن سالم رئيس الشركة والأستاذة هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بالإضافة للمذيعين والعاملين بالشركة.

وكان من ضمن الحاضرين الإعلامي شريف مدكور ومريم أمين وجيهان عبدالله وهند رضا ومروان قدري ورامي محسن وكريم الحميدي وغيرهم من مذيعي “نجوم إف إم”. كما حضر المذيع البريطاني مارك سومرز مع مذيعي “نايل إف إم” الإذاعة الناطقة بالإنجليزية الوحيدة في مصر.

الجدير بالذكر أن نجوم إف إم اطلقت خريتطتها البرامجية الخاصة بشهر رمضان وتتضمن أقوى مجموعة من البرامج والمسلسلات الحصرية مثل “تاهت ولقيناها” بطولة علي ربيع ومي كساب و”فرقة سيكا” بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم.