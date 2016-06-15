أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. «نجوم إف إم» و«نايل إف إم» يحتفلان بإفطارهم السنوي بفندق ماريوت القاهرة

Google+ Print
جانب من الحضور

جانب من الحضور

كتبت- إ نجي لطفي

احتفلت أسرة شركة النيل للإنتاج الإذاعي المالكة لإذاعتي “نجوم إف إم” و”نايل إف إم”  بحفل إفطارهم السنوي في حضور لفيف من ألمع مذيعي الإذاعتين وذلك في قاعة عايدة بقندق ماريوت القاهرة.

وحضر حفل الإفطار الأستاذ أيمن سالم رئيس الشركة والأستاذة هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بالإضافة للمذيعين والعاملين بالشركة.

وكان من ضمن الحاضرين الإعلامي شريف مدكور ومريم أمين وجيهان عبدالله وهند رضا ومروان قدري ورامي محسن وكريم الحميدي وغيرهم من مذيعي “نجوم إف إم”. كما حضر المذيع البريطاني مارك سومرز مع مذيعي “نايل إف إم” الإذاعة الناطقة بالإنجليزية الوحيدة في .

الجدير بالذكر أن نجوم إف إم اطلقت خريتطتها البرامجية الخاصة بشهر رمضان وتتضمن أقوى مجموعة من البرامج والمسلسلات الحصرية مثل “تاهت ولقيناها” بطولة علي ربيع ومي كساب و”فرقة سيكا” بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

(39) (1) (52) (57) (77) (93) (75) (100)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات