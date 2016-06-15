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مصر تطالب أوروبا بمساعدة الشباب الأفريقى بالعمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية

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مصر تطالب أوروبا بمساعدة الشباب الأفريقى بالعمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية مصر تطالب أوروبا بمساعدة الشباب الأفريقى بالعمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية
تشارك فى الاجتماع الدولي على مستوى الخبراء لمتابعة نتائج قمة فاليتا الخاصة بالهجرة غير الشرعية بوفد برئاسة مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر، والمقرر انعقاده يومى 21 و22 يونيو الجارى فى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وستطالب مصر الدول الأوروبية بتعزيز المشروعات التنموية لمساعدة الشباب الأفريقى فى العمل وعدم اللجوء للهجرة غير الشرعية فضلا عن الدعوة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالهجرة الشرعية، كما سينقل الوفد المصرى رسالة من الدول الأفريقية تؤكد موقفها الموحد تجاه الهجرة غير الشرعية وأنه يتعين على أوروبا الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية المتفقة عليها، ووجود الآليات لتنفيذها.

وكانت قمة فاليتا في مالطة قد عقدت فى نهاية العام الماضية لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية والتى تهدد القارة الأوروبية.


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