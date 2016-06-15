محمد عواد لـ في الجول: متشوق لمباراتي الأولى مع الإسماعيلي أمام الأهلي

أبدى محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي تحفزه لخوض مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري.

ويتلقي الإسماعيلي مع الأهلي يوم 24 يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.

وقال عواد في تصريحات لـ FilGoal.com: "المباراة ستكون هي الأولى لي أمام الأهلي بقميص الإسماعيلي".

وأضاف "شاركت أمام الأهلي في الموسم الماضي لكن بقميص المصري، أما هذه المباراة فستكون الأولى بقميص الإسماعيلي".

عواد أتبع "المباراة لها حساسيتها وأهميتها، فبخلاف رغبتنا في المربع الذهبي، فإن الفوز بتلك المباراة يسعد جمهورنا أيضا وهذا ما نريده".

وأتم "راضي عن أداءي في الفترة السابقة، وأتمنى مواصلة الأداء أمام الأهلي والمصري فيما تبقى من الموسم".