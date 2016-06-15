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طبيب الأهلي: إصابة السعيد لا تستدعي السفر للخارج

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طبيب الأهلي: إصابة السعيد لا تستدعي السفر للخارج طبيب الأهلي: إصابة السعيد لا تستدعي السفر للخارج

قال خالد محمود طبيب الأهلي إن إصابة عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق لا تستدعي سفره للخارج، وهو نفس ما أكده أحمد عبد العظيم طبيب العظام المعالج للاعب.

وكان السعيد قد تعرض لشرخ في الترقوة إثر تدخل عنيف من ظهير الداخلية الأيمن رجب بكار خلال المباراة التي شهدت فوز الأهلي بثنائية.

وأوضح محمود في تصريحات للصحفيين "المدارس العلاجية في التعامل مع تلك النوعية من الإصابات مختلفة بين الدول الأوروبية".

وأضاف "هناك من يلجأ لتثبيت الكسر بجراحة كما يحدث فى المدرسة الألمانية".

وأكمل " وهناك مدارس أخرى تلجأ إلى تعليق الذراع وتنفيذ البرنامج التأهيلي وبعده التواجد بشكل تدريجي في الملعب".

وأتم "كل ما يمكن فعله بالخارج من طرق علاجية قمنا بعمله على أكمل وجه هنا".

ومن المتوقع أن يغيب السعيد عن الأهلي لمدة 45 يوما على الأقل.

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