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جنايات سوهاج تقضى بسجن متهم 7 سنوات لقتله سائق توك توك

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جنايات سوهاج تقضى بسجن متهم 7 سنوات لقتله سائق توك توك جنايات سوهاج تقضى بسجن متهم 7 سنوات لقتله سائق توك توك

مجمع محاكم سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم “أشرف.م.ح” بالسجن 7 سنوات، لإتهامه بضرب المجنى عليه “جلال.ر” سائق توك توك حتى الموت؛ بسبب مشاجرة بينهما فى الطريق العام بدائرة مركز طما.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يُفيد بمقتل المجنى عليه إثر التعدى عليه بالضرب بشومة حتى الموت.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بإحضار شومة وقام بالتعدى بالضرب على المجنى عليه، وتم نقله للمستشفى، ولكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة ضرب أفضى إلى موت ، وقامت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .

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