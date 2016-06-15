محمد بن راشد يوجه بإقامة "مزاد أمة تقرأ"

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعقد مزاد إنساني وخيري باسم " مزاد أمة تقرأ " دعما للحملة الرمضانية التي تهدف الى توفير 5 ملايين كتاب للطلاب المحتاجين في مخيمات اللاجئين وحول العالم الإسلامي عبر توفير 2 مليون كتاب للأطفال والطلاب في مخيمات اللاجئين بالإضافة لإنشاء 2000 مكتبة حول العالم الإسلامي.

وأعلن سموه أيضا عن دعمه للمزاد بمجموعة من المقتنيات الفنية الخاصة بمكتبه منها قطعة من كسوة الكعبة عمرها 106 أعوام خضراء اللون مصنوعة من خيوط الذهب والفضة أهداها خديوي مصر عباس حلمي باشا في عام 1331 هجرية للكعبة المشرفة.

كما تضم المقتنيات التي أهداها سموه لمزاد أمة تقرأ أيضا مجموعة من اللوحات الفنية القيمة من مقتنيات مكتبه الخاص.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد العالمية رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. " إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والعلم ولرسالة القراءة في العالم العربي والإسلامي ليس له حدود ولم يقتصر على هذه الحملة الرمضانية أو هذا المزاد الذي يهدف لتوفير 5 ملايين كتاب بل تعداه لإنشاء مؤسسات كبرى تعنى بالعلم والمعرفة استفاد منها ملايين الطلاب كدبي للعطاء ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وغيرها بالإضافة لإطلاق مبادرات كبيرة على مستوى العالم العربي مثل تحدي القراءة العربي الذي شارك فيه أكثر من 3.5 مليون طالب بالإضافة لجوائز للغة العربية ومعاجم وإنشاء أكبر مكتبة في العالم العربي وغيرها من المبادرات التي ستسجل سموه كأحد أهم قادة التغيير المعرفي والثقافي في عالمنا العربي اليوم حيث استفاد من هذه المبادرات أكثر من 17 مليون طالب خلال العشر سنوات السابقة ".

واضاف معاليه " بأن حملة أمة تقرأ التي أطلقها سموه قاربت الوصول لثلاثة ملايين كتاب وبقي مليونا كتاب لاستكمال هدفها المعلن".

وقال معاليه " نتوقع للمزاد أن يحقق نجاحا طيبا وخاصة مع الدعم الذي أعلنه صاحب السمو وأيضا ما نتوقعه من مشاركة فاعلة للشخصيات الإنسانية الوطنية والأجنبية في دولة الإمارات المؤمنة برسالة العلم وأهميته في تغيير حياة الشعوب وانقاذها من الفقر والعوز".

وسيعقد المزاد بتاريخ 21 يونيو القادم في مدينة جميرا وسيكون بتنظيم وإشراف مؤسسة الإمارات للمزادات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق حملة أمة تقرأ مع بداية شهر رمضان المبارك والتي انطلقت بمشاركة حكومية ومجتمعية ومن خلال تعاون العديد من المؤسسات لإنجاحها حيث قامت مؤسستي اتصالات ودو بتخصيص أرقام مجانية للتبرع للحملة عن طريق الأفراد طوال الشهر الكريم.. كما تقوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودبي للعطاء أيضا باستقبال التبرعات عبر حساباتهم البنكية وعبر عشرات الفروع ومحطات جمع التبرعات المنتشرة في الدولة.

كما قامت أيضا وزارة التربية والتعليم بإقامة فعاليات وأنشطة لحث الطلاب على التبرع لأقرانهم بالكتب حيث سيتم شحن تبرعات الطلاب لأقرانهم من الأطفال والطلاب في مخيمات اللاجئين خلال شهر رمضان المبارك.

وتشارك أيضا ووسائل الإعلام الوطنية وخاصة مؤسسي أبوظبي للإعلام ودبي للإعلام والمجموعة العربية للإعلام والصحف الوطنية الرئيسية في حملة رمضان عبر تغطياتها لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقيمها المؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة بالحملة.

ويمكن الحصول على كافة المعلومات وأرقام التواصل للحملة عبر الموقع الإلكتروني www.readingnation.ae .