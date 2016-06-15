مصرع خفير نظامى فى حادث سير بالدقهلية

لقى خفير نظامى مصرعه فى حادث سير بمركز السنبلاوين، تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى الرائد محمد طمان رئيس مباحث مركز السنبلاوين، بوقوع حادث على طريق السنبلاوين برهمتوش أمام عزبة عبود دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال الخفير النظامى محمود إبراهيم السيد حجازى 35 سنة من قوة خفراء المركز، ومقيم قرية طهواى دائرة المركز دراجته النارية، بدون لوحات معدنية، اصطدم به جرار زراعى، فر قائده به هارباً، وتم نقل الخفير إلى مستشفى السنبلاوين العام وتبين وفاته.

وجاء تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية وكسر فى قاع الجمجمة، وبسؤال عم المتوفى حجازى السيد حجازى 47 سنة عامل وخالة رضا هلال أحمد 56 سنة عامل ايد نتيجة الفحص، وتم تحرير المحضر رقم 11844 لسنة 206 جنح المركز.

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