ضبط موظف بمحطة سكك حديد المنيا لاختلاسه حوافز العاملين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على رئيس كومسارية محطة المنيا، لاتهامه باختلاس جزء من حوافز العاملين بالسكة الحديد.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العقيد رفعت عبد الصمد، مأمور السكة الحديد بالمنيا، بفيد بأنه أثناء مرور لجنة لجنة من مفتشى الفحص والمالى الإدارى بالوحدة الحسابية على كومسارية المحطة لمراجعة كشوف حوافز الكمسارية المميزة مسافات قصيرة وطويلة عن شهر مارس 2016-06-15، تبين وجود كشط وتعديل حوافز العاملين بالكشفين بفروقات تصل حوالى 10 آلاف جنيه فى الكشف الأول و2869 جنيه فى الكشف الثانى عن المبلغ المقرر صرفه.

تم استدعاء مراجعى الوحدة، وبمواجهتهم أنكروا الواقعة، واتهموا "عاطف. أ" رئيس كومسارية المنيا بالاختلاس والتزوير.

على الفور، استدعى المقدم أشرف حسنى، رئيس وحدة مباحث السكة الحديد، المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وأبدى استعداده لسداد المبلغ المختلس، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11 أحوال قسم شرطة المنيا، وجار العرض على النيابة.

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