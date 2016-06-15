الزمالك يوضح برنامجه في رحلة نيجيريا

قال حمادة أنور المدير الإداري بنادي الزمالك إن بعثة الفريق ستغادر القاهرة فى التاسعة إلا الربع صباح غدا الخميس بـ20 لاعبا فى طريقها إلى العاصمة النيجيرية لاجوس إستعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيرى الأحد المقبل فى إفتتاح منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أنور علي أن المباراة سوف تقام فى الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت نيجيريا على ملعب أدوكى إميسيماكا بمدينة بورت هاركورت.

وسيعود الزمالك إلى القاهرة فى الثالثة والنصف عصر الإثنين المقبل لتصل المطار فى التاسعة مساء.

وتستغرق رحلة طيران الفريق من القاهرة إلى مطار لاجوس 5 ساعات دون ترانزيت.

وسوف يكون أشرف سلامة السفير المصرى فى نيجيريا ومعه رجال السفارة المصرية فى إستقبال البعثة بالمطار لإنهاء إجراءات الوصول بصحبة هانى زادة عضو مجلس الإدارة وإسماعيل يوسف مدير قطاع الكرة بعدها يتوجه الفريق إما فى الثالثة عصرا أوالخامسة مساءا إلى مدينة بورت هاركورت عن طريق الطيران الداخلي، وهى المدينة التى ستقام على ملعبها المباراة.

وأشار أنور إلى أن الجهاز الفني قرر خوض الفريق مرانا خفيفا مساء غدا بقيادة المدير الفنى محمد حلمى عقب تناول وجبة الإفطار تجنبا لحالة الإرهاق والإجهاد التى من الممكن أن تصيب عدد كبير من اللاعبين من رحلة السفر من القاهرة إلى نيجيريا ثم إلى مدينة بورت هاركورت.

وسيكون المران عبارة عن فك عضلات وإطالة وجري خفيف حول الملعب لمدة ساعة تقريبا.