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تأجيل دعوى القومية للتشييد ضد صاحب "عمر أفندى" لجلسة 17 سبتمبر المقبل

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تأجيل دعوى القومية للتشييد ضد صاحب "عمر أفندى" لجلسة 17 سبتمبر المقبل تأجيل دعوى القومية للتشييد ضد صاحب "عمر أفندى" لجلسة 17 سبتمبر المقبل
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار يحيى البنا، اليوم الأربعاء، بتأجيل الدعوى المقدمة من الشركة القومية التشييد، ضد صاحب شركة عمر أفندى جميل القنبيط، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل.

يذكر أن الشركة القومية للتشييد رفعت دعوى حساب ضد جميل القنبيط وشركة أنوال ، شركة عمر أفندى، شركة النيل للهندسية والتبريد، ووزير المالية، رئيس مأمورية المركزى الضريبى لكبار الممولين، رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وزير العدل، شركة لتأمينات الحياة، الهيئة العامة للتأمين الصحى، مؤسسة التمويل الدولية، جمعية الخدمات بشركة عمر أفندى، شركة سينتك للاتصالات، شركة شينل، شركة فيستا للملابس الجاهزة، والبنك الأهلى المتحد والبنك الأهلى المصرى وآخرين، لإعلانهم بحكم القضاء الإدارى الصادر بضم محمد لبيب، وعلى البسيونى وأنور الصعيدى بخصوم منضمين إلى الشركة المدعية فى طلباتها.


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