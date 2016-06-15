السيطرة على حريق مخلفات خلف الجامع الأزهر بالحسين

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق مخلفات خلف الجامع الأزهر بمنطقة الحسين، وذلك بعد انتقال 3 سيارات إطفاء، وتم منع خطر امتداده للمجاورات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد انبعاث أدخنة من خلف مسجد الجامع الأزهر، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بسيارات إطفاء وتم إخماد النيران المشتعلة بالمكان.

http://www.youm7.com/story/2016/6/15/3-سيارات-إطفاء-تحاول-السيطرة-على-حريق-خلف-الجامع-الأزهر-بمنط/2763009#