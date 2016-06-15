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إصابة شخص فى حادث تصادم 4 سيارات أعلى محور المشير طنطاوى

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إصابة شخص فى حادث تصادم 4 سيارات أعلى محور المشير طنطاوى إصابة شخص فى حادث تصادم 4 سيارات أعلى محور المشير طنطاوى
أصيب شخص فى حادث اصطدام 4 سيارات ملاكى بمحور المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، مما أدى إلى توقف حركة السيارات للمتجه إلى مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المركبات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة السيارات، بسبب حادث تصادم بمحور المشير طنطاوى، وأمر اللواء علاء الدجوى، مدير الإدارة، بانتقال رجال المرور إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات ويتم رفع حطام الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
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