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5 فوائد صحية لتناول الفاكهة بقشرها تعرف عليها

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5 فوائد صحية لتناول الفاكهة بقشرها تعرف عليها 5 فوائد صحية لتناول الفاكهة بقشرها تعرف عليها
من المعروف أن الفاكهة تمثل فائدة صحية كبيرة، لكن وجد أيضا أن تناول الفاكهة بالقشر له العديد من الفوائد الصحية على الجسم.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن تناول الفاكهة بالقشر له العديد من الفوائد الصحية على الجسم، فأنها تحتوى على الكثير من الفوائد الصحية، التى تتضمن الآتى:

1- الفاكهة مصدر للمواد الكيميائية النباتية:

ومن الأفضل تناول الفاكهة الملونة، لأنها مصدر جيد للمواد الكيميائية النباتية فى الجسم، كما أن تناول المزيد من الفاكهة مع القشر يساعد فى الحفاظ على توازن المواد الغذائية السليمة فى الجسم.

2- الفاكهة مصدر غنى بمضادات الأكسدة:

مثل التوت والبرتقال، فهى غنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل حمض الجاليك ومادة أنثوسيانين والكاتيكين وغيرها، بينما قشور الفاكهة الصفراء تحتوى على مادة زانثين واللوتين، فقد يحتاج الجسم إلى هذه المواد المضادة للأكسدة للحصول على بشرة متوهجة ومنع الشيخوخة والحد من نمو الجذور الحرة.

3- قشور الفاكهة تحتوى على العديد من الألياف،

ومن قشور الفاكهة التى تحتوى على ألياف غير قابلة للذوبان والتى تعد أفضل حل للمشاكل المتعلقة بالإمساك، التفاح فيحتوى على البكتين، الذى يحافظ على الكوليسترول فى الدم تحت السيطرة ويساعد على توازن السكر فى الدم.

4- التحكم فى السعرات الحرارية الموجودة فى الجسم:

إذا كنت تريد أن تفقد الوزن، يجب أن يشمل نظامك الغذائى الفاكهة التى تؤكل بالقشر التى تحتوى على الألياف غير القابلة للذوبان وتخفف من مشكلة الإمساك وتقلل من السعرات الحرارية فى الجسم.

5- مصدر غنى بالمعادن والفيتامينات:

كما أن هناك الكثير من قشور الفاكهة التى تحتوى على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات مثل الجوافة والحمضيات كالبرتقال الذى يتم الحصول منها على فيتامين سى والحديد والبوتاسيوم.

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